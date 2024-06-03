Черданцев: «Слишкович должен был ввести Станковича в курс дела»

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался об уходе Владимира Слишковича из московского «Спартака».

Эксперт признался, что был бы удивлен, если бы Слишкович продолжил работать в «Спартаке», ведь Деян Станкович приходит со своим тренерским штабом. При этом Черданцев выделил один минус в уходе боснийца.

«Слишкович должен был быть тем человеком, который бы ввел Станковича в курс дела. В РПЛ есть своя специфика, а отсутствие такого помощника делает Станковича заложником незнания того, куда он попал», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Спартак» финишировал на пятой строчке. С нового сезона руководить командой будет 45-летний Станкович.