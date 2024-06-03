Кафанов: «Максименко и Сафонов провели лучшие сезоны в карьере»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в минувшем сезоне.

«Я напомнил Максименко ситуацию, когда мы разбирали его ошибки после первого вызова в сборную. Максименко проанализировал ошибки и спрогрессировал», — цитирует Кафанова Sport24.

По мнению специалиста, Александр Максименко и Матвей Сафонов провели лучшие сезоны в своей карьере.

Стоит сказать, что оба вратаря были вызваны в сборную России на июньский сбор.

7 июня подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Беларуси. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.