Карпин оценил прогресс Тюкавина

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин стал сильнее? Сказать, что конкретно в чем-то прибавил за последние два месяца, не могу. Но прогресс есть», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в пятницу, 7 июня, сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси на выезде. В этом месяце российская национальная команда проведёт только одну игру – в следующий раз сборная соберётся уже осенью.

Как известно, уже больше двух лет из-за санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.