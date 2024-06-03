Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков оценил сезон для «Зенита» эксклюзив

03 Июня 2024 • 14:29 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона для «Зенита».

- Как оцените итоги сезона для «Зенита»?

- Все титулы выиграны. Сезон успешный. С другой стороны все было на тоненького: и победа в чемпионате в заключительном туре, и кубок на последних минутах. Но тем команда более высокого класса и отличается от других, что готова в таких ситуациях показывать свой уровень. Все слилось воедино, поэтому на флажке были достигнуты две такие важные победы.

- Вы не считаете, что это результат везения?

- Везет тому, кто везет. Тут вопрос заключался в том, смогут ли футболисты «Зенита» собраться на оставшиеся матчи чемпионата и финал Кубка. Видно, что ребята показали характер, они объединились и сыграли два матча на жилах. 

- При такой игре, которую многие критиковали, есть три трофея за сезон. Это говорит о слабости конкурентов?

- Никто ровно сезон не прошел. «Краснодар» поначалу все прочили в чемпионы. Но потом после смены тренера было не все так однозначно. Пошли спады. Затем на первые роли вышло «Динамо». Все были уверены, что «бело-голубые» завоюют титул. Все было рядом, но в самый ответственный момент команда не смогла вынести груз ответственности, который давил на игроков. Этим воспользовался «Зенит», у которого тоже были спады на протяжении всего чемпионата. Мы видели, как для него все выглядело тяжеловато за пять-шесть туров до конца, когда пошли поражения, питерцы не могли забить. И только в самой концовке, когда надо было вытащить из себя последние резервы, плюс помощь конкурентов, решилось все в пользу «Зенита». Поэтому у всех были проблемы. Ровно сезон никто не прошел. 

- Ждете большого количества трансферов на вход в «Зените»?

- Изменения будут, но не кардинальные. Основная база заложена. Есть хорошие иностранцы. Правда, иногда их подводила самоуспокоенность. Они были уверены, что все равно возьмут свое. Они вовремя включились и опять стали лидерами. В отличие от других, в этом плане у питерцев все на уровне и вряд ли они будут что-то менять. Но наверняка «Зенит» будет смотреть на внутренний рынок, на российских игроков, которых они могут покупать за большие деньги. В этом плане вряд ли кто-то может соперничать с командой Семака.

- В следующем сезоне такой борьбы в чемпионате мы не увидим или «Зенит» опять может столкнуться с проблемами?

- Весь вопрос в том, смогут ли усилиться конкуренты. Если они выложат хорошие деньги, тогда возможна интрига и в следующем чемпионате. Если нет, то «Зенит» просто все проанализирует, сделает выводы и в следующем сезоне не допустит этой ситуации, которая была в этом.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
15:30 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Слишкович должен был ввести Станковича в курс дела»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Максименко и Сафонов провели лучшие сезоны в карьере»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Карпин оценил прогресс Тюкавина
14:18 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев сообщил, что «Ростов» не предлагал ему новый контракт
14:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно будущее Михаила Кержакова в «Зените» слухи
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о будущем зенитовца Кассьерры
13:34 · Россия. Премьер-лига
Карпин вспомнил, как курил в раздевалке
13:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Бабича отреагировал на информацию о возможном отъезде игрока в Ла Лигу
13:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА принял решение по Федотову слухи
13:06 · Россия. Премьер-лига
Бабич может вернуться в Ла Лигу слухи
13:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал новость об интересе «Бешикташа»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Уход Песьякова — потеря для «Ростова»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Мы ещё не знаем, перешёл ли Сафонов в «ПСЖ»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Изидор высказался о победе в Кубке России
12:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Все новости
Рекомендуем