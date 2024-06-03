Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона для «Зенита».

- Как оцените итоги сезона для «Зенита»?

- Все титулы выиграны. Сезон успешный. С другой стороны все было на тоненького: и победа в чемпионате в заключительном туре, и кубок на последних минутах. Но тем команда более высокого класса и отличается от других, что готова в таких ситуациях показывать свой уровень. Все слилось воедино, поэтому на флажке были достигнуты две такие важные победы.

- Вы не считаете, что это результат везения?

- Везет тому, кто везет. Тут вопрос заключался в том, смогут ли футболисты «Зенита» собраться на оставшиеся матчи чемпионата и финал Кубка. Видно, что ребята показали характер, они объединились и сыграли два матча на жилах.

- При такой игре, которую многие критиковали, есть три трофея за сезон. Это говорит о слабости конкурентов?

- Никто ровно сезон не прошел. «Краснодар» поначалу все прочили в чемпионы. Но потом после смены тренера было не все так однозначно. Пошли спады. Затем на первые роли вышло «Динамо». Все были уверены, что «бело-голубые» завоюют титул. Все было рядом, но в самый ответственный момент команда не смогла вынести груз ответственности, который давил на игроков. Этим воспользовался «Зенит», у которого тоже были спады на протяжении всего чемпионата. Мы видели, как для него все выглядело тяжеловато за пять-шесть туров до конца, когда пошли поражения, питерцы не могли забить. И только в самой концовке, когда надо было вытащить из себя последние резервы, плюс помощь конкурентов, решилось все в пользу «Зенита». Поэтому у всех были проблемы. Ровно сезон никто не прошел.

- Ждете большого количества трансферов на вход в «Зените»?

- Изменения будут, но не кардинальные. Основная база заложена. Есть хорошие иностранцы. Правда, иногда их подводила самоуспокоенность. Они были уверены, что все равно возьмут свое. Они вовремя включились и опять стали лидерами. В отличие от других, в этом плане у питерцев все на уровне и вряд ли они будут что-то менять. Но наверняка «Зенит» будет смотреть на внутренний рынок, на российских игроков, которых они могут покупать за большие деньги. В этом плане вряд ли кто-то может соперничать с командой Семака.

- В следующем сезоне такой борьбы в чемпионате мы не увидим или «Зенит» опять может столкнуться с проблемами?

- Весь вопрос в том, смогут ли усилиться конкуренты. Если они выложат хорошие деньги, тогда возможна интрига и в следующем чемпионате. Если нет, то «Зенит» просто все проанализирует, сделает выводы и в следующем сезоне не допустит этой ситуации, которая была в этом.

Елена Григорьевская