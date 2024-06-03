Никита Медведев сообщил, что «Ростов» не предлагал ему новый контракт

Голкипер «Ростова» Никита Медведев ответил на вопрос о своём будущем в донском клубе.

Трудовой договор 29-летнего Медведева с «Ростовом» истекает 30 июня 2024 года.

«Покидаю ли я команду? Не знаю пока. Если от «Ростова» поступит предложение, то с удовольствием его рассмотрю», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Футболист добавил, что пока «Ростов» ничего не предлагал, но если ему все же придется уйти, то никаких обид на любимый клуб у него будет.

В минувшем сезоне Медведев провел 17 матчей с учетом всех турниров, в трех из них он оставил свои ворота на замке.

Напомним, ранее «Ростов» покинул Сергей Песьяков, который перешел в «Крылья Советов».