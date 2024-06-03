Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков продолжит карьеру в клубе.

«РБ Спорт» утверждает, что руководство «сине-бело-голубых» решило продолжить сотрудничество с 37-летним вратарем. По сведениям источника, новый контракт Кержакова с «Зенитом» будет рассчитан на один сезон. Трудовой договор стороны подпишут в ближайшее время.

В сезоне-2023/24 Кержаков сыграл в 23 матчах во всех турнирах, пропустил 19 голов и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам сезона «Зенит» выиграл все три российских трофея. Чемпионство РПЛ стало для команды шестым подряд.