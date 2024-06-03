Агент ответил на вопрос о будущем зенитовца Кассьерры

Агент Никос Петропулос, который работает с нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой, высказался на тему будущего футболиста.

«На данный момент «Зенит» не давал нам никаких намёков на то, что готов принять какое-либо предложение по Матео. Сам игрок счастлив в России. У нас нет никаких планов покидать клуб», - цитирует Петропулоса Sport24.

Напомним, то Кассьерра стал лучшим бомбардиром последнего чемпионата России. Колумбийский форвард «Зенита» наколотил 21 гол в 28 матчах. «Сине-бело-голубые» стали чемпионами шестой год подряд.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Матео Кассьерру в 9 миллионов евро.