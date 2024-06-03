Карпин вспомнил, как курил в раздевалке

Главный тренер «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о праздновании «Зенита» после завоевания кубка. Футболисты прямо в раздевалке закупили сигары.

«Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курил, и не сигары. Когда был игроком, после игры курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в лёгкие не пропускаешь», - цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что в суперфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:1. Команда Сергея Семака забила два гола в концовке встречи. Таким образом, «Зенит» оформил «золотой дубль» - ранее команда выиграла титул Премьер-лиги шестой год подряд.