Агент Бабича отреагировал на информацию о возможном отъезде игрока в Ла Лигу

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, высказался об интересе к своему клиенту со стороны испанского «Райо Вальекано».

— Бабичем интересуется «Райо Вальекано»? Это нереалистично, он сфокусирован только на «Спартаке» и сборной Сербии, — приводит слова агента Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» интересуется 28-летним сербским защитником. На счету игрока 23 выхода на поле в минувшем сезоне и три забитых гола.

Трудовой договор Бабича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в четыре миллиона евро.