Появилась информация о будущем Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

Как сообщает телеграм-канал «РБ Спорт», руководство ЦСКА провело встречу, на которой было принято решение по Федотову. По сведениям источника, боссы предоставят 57-летнему специалисту еще один шанс. Именно Федотов будет готовить команду к новому сезону.

Напомним, тренер возглавляет «армейцев» с 2022 года. За это время он выиграл вместе с командой Кубок России и завоевал серебряные медали РПЛ.

По итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал на шестой строчке в РПЛ, набрав 48 очков в 30 сыгранных турах.