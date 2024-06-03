Защитник московского «Спартак» находится в шорт-листе испанского «Райо Вальекано». Об этом сообщает инсайдер Артуро Диас.

По информации источника, «Райо Вальекано» рассматривает сербского защитника в качестве усиление в летнее трансферное окно. При этом отмечается, что клуб рассматривает еще нескольких кандидатов.

Напомним, 28-летний Бабич перебрался в «Спартак» из «Альмерии» прошлым летом. В составе «красно-белых» защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее сам Бабич признался, что не собирается покидать столичный клуб этим летом.