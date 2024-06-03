Карпин прокомментировал новость об интересе «Бешикташа»

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию об интересе со стороны стамбульского «Бешикташа».

«Не знаю, рассматривает ли меня «Бешикташ». Ко мне из Турции никто не обращался», - приводятся слова российского специалиста на страницах Sport24.

В настоящий момент Карпин находится в расположении национальной команды России на тренировочном сборе в Новогорске. 7 июня сборная страны проведет товарищеский поединок против команды Беларуси. Встреча состоится в Минске.

Стало известно, в каком клубе будет работать Карпин в новом сезоне