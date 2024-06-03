Кафанов: «Уход Песьякова — потеря для «Ростова»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал уход вратаря Сергея Песьякова, который присоединился к «Крыльям Советов».

«Уход Песьякова — потеря для «Ростова». У нас до сих пор нет вратаря, потому что мы ищем того, кто может быть и полевым игроком», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года. В минувшем сезоне 35-летний голкипер провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 37 мячей и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам сезона команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 43 очка в 30 встречах.