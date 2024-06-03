Дивеев: «Мы ещё не знаем, перешёл ли Сафонов в «ПСЖ»

Центральный защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал потенциальный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Мы еще не знаем, перешел он в «ПСЖ» или нет. Мы с ним пообщались не по этой теме», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд подпишет с 25-летним россиянином долгосрочный трудовой договор на пять лет. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Матвей – воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне он стал вместе с «быками» вице-чемпионом РПЛ.