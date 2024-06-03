Изидор высказался о победе в Кубке России

Форвард петербургского «Зенита» Вильсон Изидор в беседе с журналистами поделился эмоциями от завоевания трех титулов в нынешнем сезоне.

«Я очень счастлив, ведь мы выиграли!» - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне петербургский клуб стал обладателем кубка России, одолев в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. В этом сезоне подопечные Сергея Семака также стали чемпионами Премьер-лиги и обладателями суперкубка страны.

В минувшем сезоне РПЛ Вильсон провел 14 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.