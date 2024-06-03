Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал в раздевалке «петушарой» одноклубника Андрея Мостовой. В беседе с журналистами легионер объяснился за свои слова.

«Почему Мостовой «петушара»? Он мой друг!» - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в накануне «Зенит» стал обладателем кубка России. В суперфинале турнира подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:1. Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились защитники Нино и Нуралы Алип.

В РПЛ «Зенит» также отпраздновал победу, став чемпионом в шестой раз подряд.