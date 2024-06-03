Центральный нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа может сменить клубную прописку.

Как утверждает «РБ Спорт», в услугах 21-летнего венесуэльца заинтересован «Зенит». При этом источник отмечает, что пока клуб с берегов Невы не делал предложение «Сочи».

Ранее стало известно, что южане выкупили Гуарирапу у «Каракаса». Однако агент игрока не смог ответить, останется ли нападающий в «Сочи» на следующий сезон.

Гуарирапа присоединился к «Сочи» минувшей зимой. За это время он провел 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 700 тысяч евро.