Колосков предположил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о прогрессе форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

По мнению функционера, Тюкавин стал самым прогрессирующим футболистом в минувшем сезоне.

— В следующем сезоне должен стать лучшим бомбардиром РПЛ, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, забил 17 голов и записал на свой счет десять ассистов.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Динамо» финишировало на третьей строчке, сумев набрать 56 баллов в 30 турах.