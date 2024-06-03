Анюков - об интриге в РПЛ: «В этом есть вина «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался о выступлении команды Сергея Семака в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.
«Конкуренты в РПЛ стали сильнее или, скорее, «Зенит» дал фору? Вина «Зенита» тоже есть. Но «Краснодар», я хочу сказать, в этом сезоне был очень сильный. Молодцы они», - передает слова Анюкова «Спорт День за Днём».
Напомним, что петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» вырвали победу в заключительном туре. На втором месте финишировал «Краснодар», а третьим стало московское «Динамо».
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