Анюков - об интриге в РПЛ: «В этом есть вина «Зенита»

«Конкуренты в РПЛ стали сильнее или, скорее, «Зенит» дал фору? Вина «Зенита» тоже есть. Но «Краснодар», я хочу сказать, в этом сезоне был очень сильный. Молодцы они», - передает слова Анюкова «Спорт День за Днём».