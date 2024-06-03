В «Динамо» высказались о переходе Джикии

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка дал комментарий относительно потенциального подписания бывшего капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«В жизни и футболе возможно все. Джикия - большой игрок для российского футбола, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер», - передает слова главного тренера «бело-голубых» телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Джикия покинул «Спартак» по завершении сезона. В настоящий момент 30-летний защитник является свободным агентом.
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Георгий провел восемь матчей без результативных действий.
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