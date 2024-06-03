Газманов - о российском футболе: «Нужно использовать меньше заграничных гастролёров»

Известный артист Олег Газманов в беседе с представителями СМИ высказался насчет уровня российского футбола.

«Наш футбол - это боль болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. Нужно развивать. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать», - передает слова Газманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что согласно регламенту, в заявку команды РПЛ на сезон могут войти 14 легионеров. Восемь из них могут одновременно находиться на поле.

По итогам сезона «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России. На втором месте финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо».