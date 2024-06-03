Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему команда вылетела в Первую лигу.

- «Урал» начал сезон хорошо, а потом как-то всё пошло на спад. Мне, если честно, структура игры не нравилась изначально. Футболисты ведь в команде достаточно хорошего уровня, но и в селекции ошибки были. Шеттине себя не проявляет, и несколько белорусских игроков слабоваты, Влут сразу травму получил и не играл. Много моментов, которые не позволили «Уралу» остаться в Премьер-лиге», — сказал Тарханов.

«Урал» завершил сезон РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. За право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне команда боролась с «Акроном» из Тольятти. По сумме двух матчей футболисты из Самарской области победили со счётом 3:2 и впервые в своей истории сыграют в РПЛ.