Игрок «Зенита» Коваленко: «Шесть матчей, три трофея»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Коваленко дал комментарий после победы в суперфинале Кубка России. «Сине-бело-голубые» стали обладателями престижного трофея, обыграв в решающем матче калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

«Шесть матчей, три трофея. Я счастлив. Что дальше? Не знаю», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В минувшем сезоне Коваленко принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.