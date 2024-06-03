Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает не справедливым вылет «Урала» в Первую лигу.

«Я бы сказал, не справедливый вылет «Урала» из РПЛ. Всё же у команды хороший стадион, футболисты неплохие, в начале сезона шла команда на первом месте, владельцы хорошие, Иванов разбирается в футболе. Удивлён тому, что они не смогли остаться в РПЛ. Жаль, но ждём, что они снова выйдут в Премьер-лигу, потому что регион, стадион хороший, и должны быть такие команды в РПЛ», — сказал Булыкин.

«Урал» завершил сезон РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. За право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне команда боролась с «Акроном» из Тольятти. По сумме двух матчей команда из Самарской области победила со счётом 3:2 и впервые в своей истории сыграет в РПЛ.