Глава «Зенита»: «Провальный сезон!»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина подвела итоги сезона для «сине-бело-голубых».

«Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон!» - передает слова Илюхиной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне «Зенит» стал обладателем кубка России, победив в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Кроме того, подопечные Сергея Семака стали чемпионами Премьер-лиги, вырвав золотые медали в последнем туре. Это чемпионство стало для петербургского коллектива шестым подряд. После завершения сезона «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года.