Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе Антона Миранчука из клуба.

«Есть правило, когда у футболиста заканчивается контракт, не важно воспитанник он или нет. Есть законы футбольные, и им надо следовать, вот и всё. Я считаю, что Миранчук большую лепту внёс в «Локомотиве» и оставил своё имя в истории клуба. Может быть, он ещё вернётся. Человек отработал свой контракт, и теперь он свободный агент.

Не нам судить, нужен «Локомотиву» Миранчук или нет, в руководстве есть люди, которые видят развитие клуба в другом направлении, есть тренер для этого», — сказал Гуренко.