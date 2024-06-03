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«Оренбург» объявил о выкупе иностранного полузащитника официально

03 Июня 2024 • 10:05 Комментировать

Руководство «Оренбурга» приняло решение о выкупе полузащитника Хорди Томпсона у чилийского клуба «Коло-Коло».

«ФК «Оренбург» воспользовался опцией приоритетного права выкупа трансфера полузащитника Хорди Томпсона, который в прошедшем сезоне выступал за ФК «Оренбург» на правах аренды», - говорится в социальных сетях российского клуба.

Томпсон присоединился к «Оренбургу» минувшей зимой на правах аренды. Легионер принял участие в 12 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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