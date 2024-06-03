Боснийский защитник Ренато Гойкович покинул «Оренбург». Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

«Завершается контракт и не будет продлён с защитником Гойковичем. Ренато провёл 99 матчей за нашу команду. «Оренбург» благодарит Ренато за работу и желает успешного продолжения карьеры», - говорится в публикации российского клуба.

28-летний футболист выступал за команду из Оренбурга с осени 2020 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 21 поединке, не отметившись голевыми действиями. В турнирной таблице Российской премьер-лиги команда с 31 очком заняла 12-е место.