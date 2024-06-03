«Оренбург» отрапортовал об автоматической пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Давидом Деограсией.

«После завершения сезона и выполнения задачи автоматически был продлён контракт с главным тренером Давидом Деограсией», - говорится в социальных сетях клуба.

Деограсия занимает пост главного тренера «Оренбурга» с лета прошлого года. До этого он работал в академии клуба.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги команда финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 31 балл после 30 матчей. «Оренбург» сохранил прописку в элитном дивизионе.