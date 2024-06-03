Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе.

«В последнее время он потерял место в стартовом составе, даже не выходил на замену. Возможно, на это были причины. Скорее всего, Дзюба уже заканчивает свою карьеру на высоком уровне. Я имею в виду, игроком стартового состава уровня клуба, который борется за высокие места», — сказал Тукманов.

35-летний Дзюба остался без клуба, ранее «Локомотив» объявил, что нападающий уходит. В данный момент, футболист находится в статусе свободного агента.