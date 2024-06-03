Нападающий «Зенита» Педро думает о российском гражданстве

Форвард петербургского «Зенита» Педро ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!» - передает слова бразильского футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Педро присоединился к петербургскому клубу минувшей зимой. Предыдущим местом работы форварда был «Коринтианс». Игрок заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный контракт до конца 2028 года.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России и выиграл кубок страны.