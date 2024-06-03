Филимонов прокомментировал чемпионство «Зенита»

Бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Александр Филимонов прокомментировал очередное чемпионство петербургского «Зенита» в Премьер-лигу.
«Ожидал ли я, что чемпионом станет «Зенит»? Да, потому что команда только сама себе могла испортить эту ситуацию. В конце собрались и реализовали свое преимущество», - передает слова Филимонова «РБ Спорт».
Напомним, что подопечные Сергея Семака вырвали чемпионский титул в заключительном туре Премьер-лиги. На втором месте финишировал «Краснодар», а призовую тройку замкнуло московское «Динамо», которому не хватило одного очка до чемпионства.
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