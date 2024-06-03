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Ветеран «Спартака» разрушил надежды по Станковичу

03 Июня 2024 • 09:27 Комментировать

Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мыслями о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».

«Кого назначили, того назначили. Сможет ли новый тренер привести к чемпионству? По большому счету, нет. Я же не знаю, как он тренирует, как осуществляет с командой какую-то свою политику», - передает слова Александра «РБ Спорт».

Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Столичная команда заканчивала сезон под руководством Владимира Слишковича. В турнирной таблице Премьер-лиги «красно-белые» финишировали на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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