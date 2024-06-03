Нападающий «Зенита» Педро: «Слава Богу, мы выиграли ещё один важный титул»

Бразильский форвард «Зенита» Педро пообщался с представителями СМИ после суперфинала Кубка России против калининградской «Балтики». «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1.
«Слава Богу, мы выиграли еще один важный титул. В первом тайме с «Балтикой» упустили несколько моментов. Но, к счастью, Бог благословил нас, и мы смогли одержать победу», - передает слова Педро «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в чемпионате России петербургский коллектив в шестом раз подряд финишировал на первом месте. Вторую позицию занял «Краснодар», а третьим стало московское «Динамо».
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