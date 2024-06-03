Смородская назвала лучшего тренера России - это не Карпин

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о волевой победе петербургского «Зенита» над калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России.

«Заслужил ли «Зенит» 3 трофея в этом сезоне - вопрос праздный, он их выиграл. Молодцы, поздравляю. Семак - лучший тренер в России, никого сильнее нет», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что в суперфинале Кубка страны «Зенит» одолел «Балтику» со счетом 2:1. Питерцы забили два гола в концовке встречи.

В чемпионате России «сине-бело-голубые» защитили титул, выиграв золото в шестой раз подряд.