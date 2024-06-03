Абаскаль впервые обратился к «Спартаку» после отставки

Экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отставке из российского клуба.

«Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью. Весь путь, который мы прошли вместе, навсегда будет в моей памяти. Благодарю вас за теплый прием с самого первого дня моей работы и вашу поддержку. Хочу выразить благодарность всем футболистам, руководству клуба, а также персоналу. Спасибо всем за помощь», - гласит сообщение испанского тренера в социальных сетях.

Абаскаль был уволен с поста наставника «Спартака» в середине апреля. Испанец тренировал «красно-белых» с лета 2022 года.