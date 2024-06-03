Педро: «В следующем сезоне цель - три титула с «Зенитом»

Форвард петербургского «Зенита» Педро рассказал о своей цели на следующий сезон.

«В следующем сезоне цель - три титула с «Зенитом»? Да, это моя цель. До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждем отпуска», - передает слова бразильского легионера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Педро присоединился к петербургскому клубу зимой этого года. Нападающий перешел из бразильского «Коринтианса». С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до 2028 года.

В минувшем розыгрыше РПЛ 18-летний игрок провел 11 матчей и забил один гол.