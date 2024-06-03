Радимов: «Зениту» надо прибавлять, чтобы в новом сезоне собирать трофеи»

«Спартак» точно усилится, «Локомотиву» нужно купить центрального защитника. У «Краснодара» уйдёт Сафонов, но состав сохранится. «Зениту» надо прибавлять, чтобы в следующем сезоне собирать трофеи», - высказал мнение эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».