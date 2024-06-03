Радимов: «Зениту» надо прибавлять, чтобы в новом сезоне собирать трофеи»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о следующем сезоне чемпионата России.
«Спартак» точно усилится, «Локомотиву» нужно купить центрального защитника. У «Краснодара» уйдёт Сафонов, но состав сохранится. «Зениту» надо прибавлять, чтобы в следующем сезоне собирать трофеи», - высказал мнение эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» вырвал чемпионский титул в последнем туре. На втором месте в турнирной таблице финишировал «Краснодар», а третьим стало «Динамо». Далее расположились «Локомотив» и «Спартак».
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