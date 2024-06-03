Агент прокомментировал будущее Алекса Фернандеса в «Балтике»

Агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы вингера «Балтики» Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.

Бразильский футболист стал автором четырёх забитых мячей в 12 матчах чемпионата России, а также поразил ворота «Зенита» в недавнем кубковом финале, который завершился поражением калининградцев (1:2).

«У моего клиента контракт с «Балтикой» на 3 года. На данный момент я не знаю позицию клуба. После завершения чемпионата все настраивались на финал кубка, никаких разговоров о будущем не было. К сожалению, матч не удалось выиграть. Теперь, когда сезон окончен, мы можем поговорить с клубом и примем решение», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Пинейро.