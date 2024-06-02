«Это худший сезон РПЛ» — Булыкин

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Это худший сезон РПЛ, потому что все клубы играли плохо. И та чемпионская гонка, которая шла, это, конечно, не чемпионская», — цитирует Булыкина Legalbet.

По мнению эксперта, сейчас уровень команд РПЛ стал ниже, что и повлияло на результаты.

В прошедшем сезоне чемпионата России обладателем золотых медалей стал «Зенит», который набрал 57 очков в 30 турах. Для команды Сергея Семака это уже шестой чемпионский титул подряд. В тройку вошли «Краснодар» и «Динамо», набравшие по 56 баллов.