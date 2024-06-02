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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов: «Думаю, себе можно поставить четвёрку за сезон»

02 Июня 2024 • 23:20 Комментировать

Вратарь «Зенита» Денис Адамов оценил свою игру в прошедшем сезоне.

— Думаю, себе можно поставить четверку за сезон. Честно, не люблю себя оценивать, это для тренерского штаба, — приводит слова Адамова «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл все трофеи в России — РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.

На счету 26-летнего Адамова 16 выходов на поле, десять пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.

Следующий официальный матч «Зенит» проведет только 13 июля. В этот день «сине-бело-голубые» вместе с «Краснодаром» разыграют Суперкубок России. Место проведения поединка пока неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Адамов
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