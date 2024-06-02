Адамов: «Сезоном очень доволен»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился комментарием о результатах команды в прошедшем сезоне.

«Сезоном очень доволен. Может быть, он получился скомканным с нашей стороны, но я доволен, потому что удалось выиграть оба турнира», — цитирует Адамова «Чемпионат».

Напомним, по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 турах.

2 июня подопечные Сергея Семака одолели в Суперфинале Кубка России «Балтику» (2:1) и завоевали еще один трофей.

В минувшем сезоне 26-летний Адамов провел 16 матчей, в которых пропустил десять голов и шесть раз сыграл «на ноль».