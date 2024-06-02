«Ростов» или «Балтика»: Семак ответил, с каким соперником было сложнее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком из решающих матчей команде было сложнее.

Напомним, в 30-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (2:1), которая позволила команде завоевать золотые медали. 2 июня «Зенит» оказался сильнее «Балтики» (2:1) и забрал в свою коллекцию Кубок России.

— Сергей Богданович, скажи мне, пожалуйста, где тяжелее было, в концовке матча с «Ростовом» или сегодня? — спросил Владислав Радимов.

— Думаю, что с «Ростовом». Все-таки там было больше эмоций, но сегодня тоже получился зачетный матч, — сказал Семак на видео в телеграм-канале Радимова.