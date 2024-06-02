В «Лацио» оценили уровень Сперцяна

Спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани поделился комментарием об игре хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация, что римляне следят за 23-летним футболистом.

«Сперцян — это отличный игрок», — заявил Фабиани «Чемпионату».

В минувшем сезоне Сперцян появился на поле в 33 встречах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и стал автором семи голевых передач.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость армянского полузащитника в 18 миллионов евро.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Краснодар» занял второе место.