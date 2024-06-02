Ерохин: «У «Зенита» есть характер»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился комментарием о трофеях команды.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 подопечные Сергея Семака выиграли все возможные титулы в России.

«Этот сезон был непростой, потому что до конца боролись в Кубке, было много матчей, соперники старались изо всех сил», — цитирует Ерохина «Чемпионат».

По мнению футболиста, трофеи «Зенита» показывают, что у команды есть характер.

В прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» стали чемпионами России, завоевали национальный Кубок и Суперкубок.

Стоит сказать, что минувший чемпионский титул стал для «Зенита» шестым подряд.