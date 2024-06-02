Пономарёв: «Думаю, что ЦСКА заменит Федотова»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможной отставке Владимира Федотова с поста главного тренера «армейцев».

Эксперт заявил, что руководство и болельщиков ЦСКА не устраивает шестое место в РПЛ, ведь у команды неплохой состав с высокооплачиваемыми футболистами.

— Думаю, что Федотова, скорее всего, заменят. В прошлом году ЦСКА занял второе место с ним, но это на старом багаже, — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

ЦСКА завершил розыгрыш Российской премьер-лиги на шестой позиции в турнирной таблице, заработав 48 баллов в 30 турах. Отставание от призовой тройки составило восемь очков.