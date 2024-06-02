Футбольный агент Матей Скегро, который представляет интересы вингера «Сочи» Мартина Крамарича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

«Останется ли Мартин в «Сочи»? Давайте подождем, сейчас я не готов что-то комментировать», — заявил агент.

Стоит сказать, что по нашей информации к 26-летнему футболисту есть интерес со стороны команд Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Крамарич появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.