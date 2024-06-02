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Бистрович рассказал о своём будущем

02 Июня 2024 • 21:40 Комментировать

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос о своём ближайшем будущем.

Напомним, минувший сезон 26-летний футболист провел в «Балтике» на правах аренды.

— Возвращаюсь в ЦСКА, у меня там контракт, — заявил Бистрович «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 хорватский полузащитник принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Бистровича с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.

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