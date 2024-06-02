Червиченко назвал двух вратарей РПЛ, которые лучше Латышонка

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, считает ли он вратаря «Балтики» Евгения Латышонка лучшим в России.

«Мне кажется, Максименко лучше. Сафонов тоже был хорош, но он уже уехал. Латышонок – один из лучших наших вратарей, но голкиперов сложно анализировать», — приводит слова Червиченко Metaratings.

В минувшем сезоне 25-летний Латышонок провел 34 матча с учетом всех турниров, в которых пропустил 44 гола и восемь раз смог оставить свои ворота на замке.

Трудовой договор Латышонка с «Балтикой» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 650 тысяч евро.