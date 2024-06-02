«Краснодар» впервые в истории сыграет в матче за Суперкубок России

Футбольный клуб «Краснодар» стал участником матча за Суперкубок России, который пройдёт 13 июля.

Сегодня, 2 июня, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в Суперфинале Кубка России. Ранее подопечные Сергея Семака стали чемпионами страны.

Напомним, в матче за Суперкубок России встречаются победитель РПЛ и национального Кубка. Однако оба трофея достались «Зениту». По этой причине Суперкубок с «сине-бело-голубыми» разыграет «Краснодар», занявший вторую строчку в РПЛ. Для кубанского клуба это будет первый опыт. Пока в музее команды нет выигранных трофеев.

Стоит сказать, что место проведения матча за Суперкубок еще не определено.